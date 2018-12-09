شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "إسكان النواب" الأسبق: السيسى يصنع نقلة اقتصادية ويعزز مجالات الحوكمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ثمن النائب معتز محمود رئيس لجنة الاسكان الاسبق بمجلس النواب، العديد من القرارات التي أصدرها الرئيس السيسي على هامش أعمال المنتدى الثالث أفريقيا 2018 ومنها العمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع قارة افريقيا والتعاون معها في مجالات الحوكمة ومكافحة الفساد لافتا إلى أن السيسي يرسي علاقات غير مسبوقة مع إفريقيا القارة البكر ذات الموارد الهائلة، وذلك لصالح مصر وإحداث نقلة اقتصادية وتنموية هائلة بها.

ونوه في بيان له صدر منذ قليل، بقرار الرئيس السيسي تفعيل، التعاون المشترك بين مصر والدول الإفريقية فى مجالات الحوكمة ومحاربة الفساد من خلال تبادل الخبرات والتدريب والتأهيل للأجهزة المعنية فى القارة لنشر ثقافة الحوكمة والقضاء على الفساد.

وأوضح "محمود" أن إطلاق المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019 -2022 فى إطار الاحتفال العالمى لمكافحة الفساد وتفعيل نشاط الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد مع تقديم 250 منحة تدريبية للكوادر الإفريقية العاملة فى مجال الوقاية من الفساد قرارات زعيم كبير كما أنها تعزز الوجهة المصرية الأفريقية الراهنة ورغبة السيسي في إحداث نقلة حقيقية على صعيد العلاقات مع إفريقيا.