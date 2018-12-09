شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مصلحة الجمارك يتفقد سير العمل بقرية البضائع بمطار القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تفقد السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك العمل داخل جمارك قرية البضائع بالقاهرة بمطار القاهرة الدولى ، وقام بزيارة المركز اللوجيستى الذى تشرف عليه شركة MTS ، والذى تم تجهيزه وتحديثه لإستقبال العمل الجمركى إلكترونيا خلال الفترة القادمة ، تمهيدا لتطبيق نظام النافذة الواحدة إلكترونيا .

وطلب رئيس مصلحة الجمارك من العاملين بجمارك القرية تقديم أقصى التيسيرات الممكنة لجميع المتعاملين مع مصلحة الجمارك فى الحدود القانونية ، وحسن التعامل مع التشديد على اليقظة ودقة وسرعة الإنجاز للعمل لحماية المنافذ الجمركية ، وأشاد بجهود العاملين وإنجازاتهم والمحاضر والضبطيات الأخيرة المتميزة .

وأكد أن مصلحة الجمارك تعد خط الدفاع الأول وصمام الآمان لحماية المواطنين من الأضرار ، التى يمكن أن تهددههم وأنها تقوم بالتعاون والتنسيق مع كافة الأجهزة الأمنية ، لمتابعة وإحباط كافة محاولات التهريب منذ وصولها إلى أرض الوطن وحتى دخولها إلى الأسواق المصرية .

حضر الجولة كل من الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة ، والشحات الغتورى رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحه ، وهلال توفيق رئيس الإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية .