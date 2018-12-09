شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط تهريب 210 ألف ريال ومشغولات ذهبية مع راكب قادم من السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحبطت السلطات الجمركية بمطار القاهرة الدولى ، محاولة تهريب كمية من النقد الأجنبى والمشغولات الذهبية ، أخفاها راكب مصري لدي وصوله من السعودية ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معه وحجز المضبوطات . وأفاد مصدر جمركى انه أثناء إنهاء إجراءات وصول الركاب طائرة فلاى ناس ، القادمة من الرياض ، إشتبه وليد صبرى مأمور التفتيش فى أحد الركاب المصريين معه حقيبتين كبيرتين ، وحقيبة لاب توب فارغة ، وبالعرض علي أميرة عطية نائب مدير الادراة قررت تشكيل لجنة ضمت محمد حسن مأمور الجمرك تحت إشراف دكتور صابر عبدالحميد مشرف الصالة لتفتيش حقائبه ، وأحمد الجمل مأمور الجمرك للتفتيش الذاتى ،و تبين وجود 725 جرام مشغولات ذهبية داخل بالأحذية والملابس ، و190 ألف ريال سعودى داخل أساور الجواكت وأساور القمصان وحقيبة اللاب توب ، وبالتفتيش الذاتى تبين وجود 20 ألف ريال سعودى على جسمه ، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حياله.

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