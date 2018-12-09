شكرا لقرائتكم خبر عن الوفديون يقدمون أفكارا ومقترحات لمبادرة "الوفد مع الناس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمعت اللجان الفرعية بجنوب الجيزة لحزب الوفد، بالمقر الرئيسي للحزب مساء اليوم الأحد مع اللجنة المشرفة على مبادرة " الوفد مع الناس" برعاية المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد، ورئيس اللجنة الدستورية بمحلس النواب، وذلك لمناقشة الأفكار والمقتراحات وتحديد أولويات المواطنين داخل محافظة الجيزة لدراستها وتنفيذها علي أرض الواقع مع رؤساء وأعضاء لجان شمال الجيزة.

بحضور فيصل الجمال أمين صندوق حزب الوفد، ونبيل عبد الله عضو الهيئة العليا والدكتور محمد عبد اللطيف مساعد رئيس الحزب والدكتورة جيهان مديح مساعد رئيس الحزب لشئون الشباب وعدد من قيادات الوفد.

وأكدت اللجنة المشرفة علي المبادرة، أن اللجنة تم تشكليها من قبل المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس الحزب وجميع أعضاء اللجنة متطوعين للعمل بالمبادرة بالاضافة الي ان اللجنة مؤقتة وتهدف الي وضع المبادرة علي المسار المحدد لها بالتعاون مع اللجنة العامة واللجان الفرعية للحزب بكل محافظة ثم انتقال اللجنة الي باقي المحافظات.

وأكدت اللجنة أنها غير مسئولة عن التشكيلات والتنظيمات الحزبية الداخلية أو اي تنظيم داخلي حزبي خاص باللجان العامة أو الفرعية للحزب علي مستوي الجمهورية لأن هذه هي مسئولية رئيس الحزب والسكرتير العام.

وقالت اللجنة إن الفترة القليلة القادمة سوف تشهد افتتاح ثلاث مقرات تكون مركزية للحملة بمحافظة الجيزة في اماكن مميزة وتضم العديد من الخدمات المختلفة التي يحتاجها المواطنين.

وأشارت اللجنة المشرفة على المبادرة الي ان هناك العديد من الافكار الايحابية التي سوف يقدمها فريق العمل للمبادرة خلال مسيرتها بالمحافظات حتي يكون هناك عودة حقيقية للوفد في الشارع وعودة حقيقة للجان الوفد بالمحافظات للعمل في الشارع من جديد.

وأوضحت اللجنة المشرفة ان هناك تعليمات من المستشار بهاء أبوشقة رئيس الوفد بأن يتم تذليل كافة العقبات أمام جميع اللجان العامة والفرعية للحزب بالمحافظات لتحقيق اهداف المبادرة.

وتابعت اللجنة: رئيس الوفد شدد علي استمرار المبادرة علي مدار العام وتخصيص غرفة عمليات لمتابعة سير عمل المبادرة في المحافظات والمراكز والقري والنجوع وذلك لعمل التنمية المستدامة.