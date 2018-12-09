تضمنت 7 قرارات مُهمة.. ننشر كلمة السيسي في ختام منتدى "أفريقيا 2018"

كتب- يوسف عفيفي: قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن منتدى أفريقيا هو فرصة كبيرة لتأكيد اهتمام مصر بالقارة الأفريقية ومصالحها، ووصفه بأنه ملتقى لجميع المعنيين بالأعمال والاستثمار والتجارة فى القارة الإفريقية. وفيما يلي نص كلمة الرئيس كاملةً، في ختام فعاليات منتدى أفريقيا 2018: "بسم الله الرحمن الرحيم​ السادة الوزراء، السادة رؤساء وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية والتجمعات الأفريقية، السيدات والسادة، أتحدث إليكم اليوم، فخوراً بهذا الجمع المتنوع الثري، المشارك في هذا الحدث، الذي أصبح ملتقيً...

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