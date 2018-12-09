إعلان الرياض يؤكد على أهمية التمسك بوحدة الصف الخليجي

اختتم الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، مساء اليوم الأحد، في قصر الدرعية بمدينة الرياض، أعمال اجتماع الدورة الـ39 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي. وأكد البيان الختامي للقمة الخليجية أهمية وحدة الصف والهدف واستكمال التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي وبلورة سياسة خارجية موحدة وفعالة ومنظومة دفاع مشتركة. وقال الأمين العام لمجلس العاون الخليجي عبد اللطيف الزياني​، خلال تلاوته البيان الختامي​، إن "المخاطر عززت أهمية التمسك بمجلس التعاون الخليجي لمواجهة تحديات المنطقة"، مشيرا إلى أن "قادة دول المجلس أكدوا...

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