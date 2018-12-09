بحضور بن راشد.. ماذا دار بين ولي العهد السعودي ومُمثل قطر في قمة الخليج؟

التقطت عدسات الكاميرات الناقلة للقمة الخليجية في العاصمة السعودية الرياض، حديثا دار بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وممثل قطر في القمة وزير الدولة للشؤون الخارجية سلطان المريخي في وجود حاكم دُبي الشيخ محمد بن راشد.

وأوضح متابعون أن الحديث ربما يكون من منطلق البروتوكول، ودار في إطار واجب الضيافة من قبل المملكة.

وتلقى تميم بن حمد أمير قطر، دعوة من العاهل السعودي الملك سلمان لحضور القمة التي وفقا للعديد من التقارير قد تشهد إيجاد الحلول للأزمة الخليجية.

الأزمة الدبلوماسية الخليجية اندلعت في الخامس من يونيو 2017، عندما قررت كلا من السعودية والبحرين، والإمارات ومصر، قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر، متهمين إياها بدعم الإرهاب وهو ما نفته الأخيرة.