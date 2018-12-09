الحربي: نظام الدوحة بات قرينا للكذب والنفاق

أكد الإعلامي الحربي، جمال الحربي، اليوم الأحد، "نظام الدوحة بات قرينا للكذب والنفاق".
وقال الحربي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" - "عندما يتم الحديث عن الفتنة وحملات التضليل الإعلامي تشير الاصابع وتنصرف العيون نحو قطر ومن يمثلها في كل زمان ومكان".
وبث الحربي تسجيلا مصورا يظهر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح خلال كلمته في افتتاح أعمال القمة الخليجية الـ39، والذي دعا فيها إلى وقف الحملات الإعلامية والتي بلغت حدودا مست مبادئنا، حد قول الشيخ صباح.
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