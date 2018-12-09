شكرا لقرائتكم خبر الخارجية الأمريكية:ترمب يؤيد دعم السعودية للشرعية اليمنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - ستوكهولم، عدن، الحديدة

أكد نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الخليج، تيموثي ليندركينغ، أن الولايات المتحدة الأمريكية تشجع مسار مشاورات السلام بين الحكومة اليمنية وميليشيات الحوثي الجارية في السويد، وأن مستقبل اليمن بعد الحرب الناجمة عن انقلاب الحوثي يجب ألا ينطوي على أي تهديدات إيرانية، وقال خلال مؤتمر بالعاصمة الإماراتية أبوظبي إن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، تعارض بشدة وقف دعم التحالف بقيادة السعودية للشرعية اليمنية، ويؤيد مناصرة المملكة لجارتها.

وفي السياق ذكرت مصادر أمريكية أن إيران فشلت في إرسال أحد كبار مستشاري وزارة الخارجية الإيرانية للسويد من أجل المشاركة في المفاوضات بين الأطراف اليمنية التي ترعاها الأمم المتحدة.

وأعلن وفد الحكومة اليمنية إلغاء الاجتماع الأول مع وفد ميليشيات الحوثي في السويد حول الأسرى بسبب عدم التزامهم بأسماء المشاركين في الاجتماع بما يتناقض وترتيبات الأمم المتحدة، وكان وفد الحكومة عرض على الحوثيين إعادة فتح مطار صنعاء الخاضع لسيطرتهم، ولكن بشرط تحويله إلى مطار داخلي، على أن يكون في البلاد مطار دولي وحيد في عدن، ورفض رئيس وفد المتمردين الحوثيين محمد عبدالسلام في مشاورات السلام المنعقدة في السويد مقترح وفد الحكومة الشرعية بفتح كل المطارات اليمنية للنقل الداخلي.

ميدانيا فجرت ميليشيات الحوثي الانقلابية أحد الجسور الواقعة على مدخل قرية الحقب بدمت في محافظة الضالع بعد تفخيخه بالمتفجرات في محاولة يائسة منها لإيقاف زحف تقدم قوات الجيش والحزام الأمني نحو مدينة دمت، وفي صعدة شنت قوات الجيش الوطني المسنود بمقاتلات التحالف العربي هجوما مضادا على مسلحي الحوثي.

ونقل موقع «سبتمبر نت» الناطق باسم الجيش اليمني، عن قائد اللواء 102 قوات خاصة العميد ياسر الحارثي أن الحوثيين حاولوا شن هجوم على مواقع القوات الحكومية في محيط مركز مديرية باقم، وأكد أن القوات الحكومية صدت الهجوم وشن هجوم مضاد وتقدمت في مركز المديرية.

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