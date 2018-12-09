شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يوافق علي تفويض على عبد العال بتعديل موعد انعقاد الجلسات العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال، علي تفويض رئيس البرلمان بتعديل موعد انعقاد الجلسات العامة بعد تحديد موعدها كلما تطلب الأمر ذلك، وإبلاغ الأعضاء بالموعد الجديد.

وقال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، إن ذلك الإجراء يأتي لاسيما في حال حدوث أي مستجدات في فترة يكون المجلس فيها غير منعقد، مما يستوجب تعديل موعد انعقاد الجلسات بعد الإعلان عنها، وبما يتلائم مع هذه المستجدات.

جدير بالذكر، أن مجلس النواب قد وافق خلال الجلسة العامة اليوم علي 3 مشروعات قوانين في مجموعهم، وهم مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، ومشروع قانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية، ومشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 83 لسنة 1976 بإنشاء نقابة الفنانين التشكيليين،