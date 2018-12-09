أمير الكويت يحذر من أخطر التحديات التي تواجه الخليج ويتطرق إلى حرب الإعلام

حذر أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح من خطورة الخلاف الذي دبّ في الكيان الخليجي، معتبرا أنه يعدّ من أخطر التحديات التي تواجه وحدة موقف دول الخليج ومصالح أبنائها.

وقال الصباح في كلمته خلال الدورة الـ39 لمجلس التعاون الخليجي، المنعقدة في الرياض: "ندرك الأوضاع التي تعيشها منطقتنا والتحديات الخطرة التي تواجهها وتصاعد وتيرتها المقلق، مما يدعونا إلى أن نجسد وحدة كياننا وأن نعزز عملنا المشترك لدعم مسيرتنا".

وعلق على الحرب الإعلامية والاتهامات التي تعيشها منطقة الخليج، قائلا: "انطلاقا من حرصنا على الحفاظ على وحدة الموقف...