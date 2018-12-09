وزير الآثار: زيادة رسوم دخول الأهرامات للأجانب إلى 160 جنيهًا

قال الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، إن قسم الآثار المستردة بالوزارة يعمل خلال اليوم على متابعة صالات المزادات للآثار ومن يمتلكون الآثار عبر الإنترنت، لافتًا إلى أن اتفاقية اليونسكو تجبر الدولة الطالبة لاستيراد الأثر على إثبات تسجيله.

وأشار الوزير، إلى العمل بعدة طرق لاستيراد الآثار منها الطرق الدبلوماسية والطرق القانونية.

وأكمل الوزير، في كلمته خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان المنعقد اليوم، أن هناك طريقة أخرى بالضغوط عن طريق منع بعثات الاكتشافات والتفاوض وغيرها من الأمور من أجل استيراد الآثار...