الإليزيه: ماكرون سيتناول أزمة "السترات الصفراء" في خطاب غدا الاثنين

أعلنت ​الرئاسة الفرنسية​ "الإيليزيه"، في بيان، أن "الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ سيتناول أزمة "السترات الصفراء" في خطاب للأمة غدا الاثنين".

وكانت مظاهرات قد خرجت السبت، للأسبوع الثالث على التوالي، نظمتها حركة "السترات الصفراء" احتجاجاً على فرض الضرائب والسياسات الإقتصادية لماكرون، رغم إعلان الرئاسة الفرنسية عن إلغاء الزيادة على أسعار المحروقات.

واندلعت الإحتجاجات في العاصمة الفرنسية باريس بين المتظاهرين والشرطة الفرنسية التي استخدمت قنابل الغاز لتفرقة المتظاهرين الذين قاموا بتكسير وحرق عدد من المحلات والسيارات، فيما أعلن مدعي عام باريس عن احتجاز أكثر من ألف شخص للقيام بأعمال تخريب.