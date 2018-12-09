قاطيشه: الوضع خطير جنوباً وعلى الحكومة والمجلس الأعلى للدفاع الإجتماع

أشار عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب ​وهبي قاطيشه​، في حديث تلفزيوني، إلى أننا "اعتقدنا أن قصة الأنفاق مزاعم ​إسرائيل​ية، لكن عندما ذهبت ​اليونيفيل​ تبين أن هناك أنفاق"، معتبراً أنها تعتبر "عمل عسكري معاد ضد إسرائيل إذا وصلت إلى الأراضي الإسرائيلية".

ورأى قاطيشه أن هذا الامر يستدعي من ​الحكومة اللبنانية​ اتخاذ موقف محدد، فالوضع خطير جداً وعلى الحكومة و​المجلس الأعلى للدفاع​ الإجتماع، معتبراً أنه "عندما نشرع أعمال حزب الله فهذا يسقط منطق الدولة الشرعية في لبنان".