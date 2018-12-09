قاطيشه: الوضع خطير جنوباً وعلى الحكومة والمجلس الأعلى للدفاع الإجتماع

أشار عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب وهبي قاطيشه، في حديث تلفزيوني، إلى أننا "اعتقدنا أن قصة الأنفاق مزاعم إسرائيلية، لكن عندما ذهبت اليونيفيل تبين أن هناك أنفاق"، معتبراً أنها تعتبر "عمل عسكري معاد ضد إسرائيل إذا وصلت إلى الأراضي الإسرائيلية".
ورأى قاطيشه أن هذا الامر يستدعي من الحكومة اللبنانية اتخاذ موقف محدد، فالوضع خطير جداً وعلى الحكومة والمجلس الأعلى للدفاع الإجتماع، معتبراً أنه "عندما نشرع أعمال حزب الله فهذا يسقط منطق الدولة الشرعية في لبنان".
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