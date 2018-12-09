مصادر الـ MTV: هناك طرح لتشكيل حكومة من 36 وزيراً

أكدت مصادر مطلعة للـ MTV أن "طرح الـ 32 وزيراً سقط مبدئيا وهناك طروحات أخرى منها طرح الـ 36 وزيراً"، مشيرة إلى أن "الوضع لم يعد يحتمل المزيد من المماطلة ويجب أن يتم الإنتهاء منه قبل عطلتي ​الميلاد​ ورأس ​السنة​".

ولفتت المصادر إلى أن "هناك استياء من بطء على خط السراي في الرد على الحلول المطروحة"، مشيرة إلى أنه "من حق ​رئيس الجمهورية​ توجيه رسالة إلى ​مجلس النواب​".

وأوضحت المصادر إلى أن "هناك تمني ألا تصل الأمور إلى حد توجيه رسالة رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​"، معتبرة أن "وزير الخارجية والمغتربين في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​جبران باسيل​ يلعب دور تغليب التهدئة وطرح حل تلو الآخر".