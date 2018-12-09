وحدات من الجيش اللبناني تسير دوريات عند الحدود الجنوبية لمتابعة التطورات

أعلنت ​قيادة الجيش​ ​مديرية التوجيه​ أنه "على ضوء التطورات الأخيرة التي تشهدها الحدود الجنوبية، تقوم وحدات الجيش المنتشرة في المنطقة بتسيير دوريات معززة واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بالتعاون والتنسيق مع قوات ​الأمم المتحدة​ المؤقتة العاملة في ​لبنان​ لمتابعة الوضع الأمني عند ​الخط الأزرق​، وهي على جهوزية تامة لمواجهة أي طارئ".

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