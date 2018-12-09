آلان عون: قد يكون رفض إعطائنا الثلث المعطل جزء من التعقيدات الحكومية

أكد عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​آلان عون​ ، خلال حديث تلفزيوني، أنه "قد يكون رفض إعطائنا الثلث المعطل جزءاً من التعقيدات الحكومية الحاصلة اليوم"، مشيراً إلى أن "​حزب الله​ قال إنه لا يزعجه إعطاءنا الثلث المعطل وأكثر أي 15 وزيراً لكن عضو "اللقاء التشاوري" النائب ​جهاد الصمد​ قال العكس وواضح أن "حزب الله" طرح ودعم العقدة السنية".

واعتبر عون "أننا لا نريد أن يعتذر رئيس ​الحكومة​ المكلف ​سعد الحريري​ بل نريد أن يقترح شيئاً ما ولم يكن هدفنا الحصول على ١١ وزيراً"، مشيراً إلى أنه "ليس صحيحاً ان ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ يرفض التنازل عن وزير من حصته كي لا يخسر الثلث المعطل".