آلان عون: قد يكون رفض إعطائنا الثلث المعطل جزء من التعقيدات الحكومية

أكد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب آلان عون ، خلال حديث تلفزيوني، أنه "قد يكون رفض إعطائنا الثلث المعطل جزءاً من التعقيدات الحكومية الحاصلة اليوم"، مشيراً إلى أن "حزب الله قال إنه لا يزعجه إعطاءنا الثلث المعطل وأكثر أي 15 وزيراً لكن عضو "اللقاء التشاوري" النائب جهاد الصمد قال العكس وواضح أن "حزب الله" طرح ودعم العقدة السنية".
واعتبر عون "أننا لا نريد أن يعتذر رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بل نريد أن يقترح شيئاً ما ولم يكن هدفنا الحصول على ١١ وزيراً"، مشيراً إلى أنه "ليس صحيحاً ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يرفض التنازل عن وزير من حصته كي لا يخسر الثلث المعطل".
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