تويني: على حد علمي لم تحصل مناقصات بموضوع طائرات الميدل إيست

أكد وزير الدولة لشؤون ​مكافحة الفساد​ في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​نقولا تويني​، خلال حديث تلفزيوني، أن "الدولة يجب أن تكون على بيّنة من موضوع زيادة عدد طائرات شركة ​طيران الشرق الأوسط​ "الميدل إيست" 12 طائرة والمسألة ليست بعدد الطائرات"، متسائلاً "هل يتماشى زيادة عدد الطائرات مع توجه ​وزارة الخارجية​ و​وزارة المالية​ و​وزارة الأشغال​ ومع توسع المطار ومع إمكانية تعدد المطارات في ​لبنان​؟".

ولفت تويني إلى "أنني إذا أردت شراء شركة معينة ومحرك معين يجب أن يكون مرتبطاً مع ​سياسة​ عامة"، مشيراً إلى أنه "إذا أرادت الدولة التوسع للوصول للبنانيين في ​البرازيل​ يجب أن نشتري طائرات طويلة المدى".

وأوضح وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد أنه "إذا افتتح ​مطار دمشق الدولي​ وهو ما سيحصل، ماذا سيكون أثره علينا؟".

وشدد "أنه على حد علمي لم تحصل مناقصات، ولو حصلت مناقصة يجب أن تكون هناك لجنة وأن تكون هناك دراسة مالية لمعرفة أحسن الطرق للإستدانة ودفع المبلغ على مدى 20 سنة"، مشيراً إلى أن "هذا الموضوع يرتب مسؤولية طويلة الأجل على المالية العامة".