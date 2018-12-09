أشار عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​، في تصريح له عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنه "من حق وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد ​نقولا تويني​ لفت نظر مرجعيات الوصاية قانونا عن تساؤلاته حيال استكمال أسطول ​شركة طيران الشرق الاوسط​، إذا كان الدافع الحقيقي هو الحرص على المال العام، أما واننا شهدنا الاشكال المفتعل لطائرة الرئاسة معطوفا على موقف الوزير، فليظهر لنا حرصه في صفقات البواخر والفيول مثلا".

شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله: ليظهر لنا تويني حرصه في صفقات البواخر والفيول مثلا على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .