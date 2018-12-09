ليفني: نتانياهو اختلق دراما في الشمال غير موجودة لتبريره تأجيل الإنتخابات

رأت رئيسة ​المعارضة الإسرائيلية​ ​تسيبي ليفني​ ان "رئيس ​الحكومة​ الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ اختلق دراما في ​الشمال​ غير موجودة لتبريره تأجيل الإنتخابات"، مشيرةً الى أن "تهديدات نتانياهو ووزرائه لـ"حزب الله" و​لبنان​ تصريحات غير مسؤولة وخطيرة وتضر بالردع".

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