مقتل أربعة من مقاتلي حركة الشباب الصومالية في غارة جوية أمريكية

محمد اسماعيل - القاهرة - مقديشو - (د ب أ)

قتل الجيش الأمريكي أربعة من مقاتلي حركة الشباب المتمردة في الصومال في غارة جوية.

وأعلنت القيادة الأمريكية في إفريقيا في بيان اليوم الأحد إن الهجوم الذي وقع في جنوبى الصومال أمس السبت جاء دفاعا عن النفس.

وقال البيان إن الهجوم لم يسفر عن إصابة أي مدنيين.

وأوضح أنه تم تنفيذ الضربة الجوية بعد أن قام مقاتلون إسلاميون من حركة الشباب بمهاجمة القوات المتحالفة مع الولايات المتحدة.

وتدعم الولايات المتحدة وحوالي 22 ألف جندي من الاتحاد الأفريقي القوات الصومالية في قتالها ضد حركة الشباب.

وتشن الحركة، التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي الدولى ، هجمات منتظمة داخل دولة الصومال المضطربة الواقعة بشرقى إفريقيا.