محافظ الغربية: زيارة مركز المحلة المفاجئة تهدف إلى معرفة المشاكل أمام تنفيذ المشروعات

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين :

قال اللواء مهندس هشام السعيد، محافظ الغربية إن جولته المفاجئة على مركز المحلة اليوم الأحد، تستهدف معرفة المشاكل والمعوقات التي تواجه المشروعات الجاري تنفيذها والعمل على حلها على الفور.

أشار المحافظ إلى أنه تم الاتفاق على رصف شارع الترعة بنطاق الحي بطول 1700م وبعرض 12م وبتكلفة 7 ملايين جنيه على أن يتم البدء في الرصف 1/1/2019 بعد الانتهاء من أعمال الصرف الصحي بالشارع.

كما وجّه المحافظ رئيس حي ثان المحلة بالبدء في أعمال رصف شارع نادي الشرطة بداية من أول الأسبوع المقبل، بطول 750م بعدد 2 حارة بعرض 7م للحارة الواحدة وبتكلفة 5 ملايين و500 ألف جنيه.

أكد محافظ الغربية على مسئول شركة الكهرباء إنهاء توصيل كابلات الكهرباء بالشارع خلال يومين لسرعة البدء في أعمال الرصف.

وفي إطار الحرص على راحة وسلامة المواطنين، تفقد محافظ الغربية نفق الشون بالمحلة لمناقشة مقترح تطويره، وتشمل أعمال التطوير تزويد النفق بسلالم كهربائية وإقامة مخرجين للطوارئ وتغطية سقف النفق.

وخلال تفقد محافظ الغربية لنفق الشون وجّه بضرورة مراعاة كبار السن وذوي القدرات الخاصة، ومراعاة المظهر الجمالي للنفق والمنطقة.