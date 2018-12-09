نادي بني عبيد يوضح حقيقة احتفاله بمرور 10 سنوات بالفوز على "الزمالك"

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

انتقادات حادة شنها مشجعي نادى الزمالك المصري، بعد إعلان نادي بني عبيد بمحافظة الدقهلية عن إقامة احتفالية بمقر النادي بمناسبة مرور 10 سنوات على صعود النادي لدور الـ16 لكأس مصر وفوزه على نادي الزمالك، وتكريم لاعبي الفريق في ذلك الوقت.

نشر نادي بني عبيد، عبر الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إعلان بقرار مجلس الإدارة إقامة حفل كبير، يوم الأربعاء، الموافق 2018/12/26 لتكريم الجيل الذهبي لنادي بني عبيد من اللاعبين، والجهاز الفني، والإداريين، والجهاز الطبي، ومجلس الإدارة، والمدير التنفيذي، والمدير المالي في ذلك الوقت الذي فاز فيه النادي على نادي الزمالك المصري، بهدف مقابل لا شيء أحرزه اللاعب السيد المندوه.

وقال النادي في بيانه إن لاعبي الفريق رفعوا اسم نادي بني عبيد ومركز بني عبيد في ذلك الوقت وتكريمهم رسالة وعبرة للجيل الحالي.

في السياق ذاته أوضح الدكتور هرماس رضوان، رئيس مجلس إدارة نادي بني عبيد الرياضي، حقيقة الإعلان المنشور على صفحة النادي، مشيرًا إلى أن الاحتفال لا يقصد به الإهانة لنادي الزمالك، وجماهيره العريقة .

وأضاف رئيس نادي بني عبيد، أنه زملكاوي حتى النخاع، وأن الزمالك الآن غير الزمالك منذ 10 سنوات فالإدارة مختلفة واللاعبين جيدين، وأن سبب خسارة الزمالك أمام بني عبيد كان بسبب سوء الإدارة في عهد ممدوح عباس، عندما رفضت إدارة الزمالك وقتها اللعب في بني عبيد طبقًا للقرعة، ما أدى إلى إثارة حفيظة لاعبي بني عبيد والذين صمموا على الفوز لإعطاء درس لإدارة الزمالك وقتها .

وأشار "رضوان" إلى أن الاحتفالية جاءت لإرسال رسالة للجيل الحالي الذي أصبح سيئًا حيث أن الجيل الذي حقق الفوز على الزمالك وقتها سمي بالجيل الذهبي جيل الزمن الجميل، والذين يجب تكريمهم كأبطال عندما أحبوا ناديهم عندما أهين وقتها من إدارة نادي الزمالك، وهذا ليس معناه إساءة لإدارة الزمالك الحالية أو لاعبيه أو جماهيره، معترفًا أنه "زملكاوي" حتى النخاع، ويُكن للزمالك وجماهيره وإدارته كل تقدير واحترام.

وأوضح أن فريق الزمالك مع رئيسه الحالي يعيش أفضل عصوره عكس إدارة ممدوح عباس أثناء مباراة الزمالك أمام بني عبيد والتي تسببت وقتها في خسارته.