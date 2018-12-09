مصر تشارك في المؤتمر السعودي للشبكات الكهربائية الذكية

المملكه العربيه السعوديه ليندا سليم
تشارك مصر في فعاليات المؤتمر السعودي الثامن للشبكات الكهربائية الذكية 2018 (SASG 2018) بالمملكة العربية السعودية، ممثلة في وكيل أول وزارة الكهرباء لتطوير الأداء والاتصال السياسي المهندسة صباح مشالي.
وأوضح بيان صادر عن وزارة الكهرباء المصرية اليوم أن مشالي ستشارك في ورشة العمل المقرر عقدها في الفترة من 10-13 ديسمبر الجاري، بورقة بحثية حول الخلايا
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