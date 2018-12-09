مصرع 4 أشخاص من حركة الشباب فى غارة أمريكية بالصومال

وكالات:

قتل 4 أشخاص من حركة الشباب الصومالية المتمردة مصرعهم فى غارة جوية أمريكية بضواحى مقديشيو .

وكانت قيادة القوات الأمريكية في إفريقيا قد اوضحت فى بيان أصدرته بهذا الصدد

ان الغارة استهدفت مواقع حركة الشباب ردا على استهدافهم لشركاء للقوات الامريكية، حسبما ذكرت شبكة "فوكس نيوز" الاخبارية الامريكية .ونفى البيان سقوط أية مدنيين خلال هذه الغارة الامريكية .كما صرحت القوات الامريكية انها قد نفذت 39 غارة جوية ضد عناصر الشباب منذ بداية العام الجارى ، حيث تسيطر الحركة على المناطق الريفية الواقعة وسط وجنوب الصومال .