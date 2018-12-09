عناصر من حركة الشباب الصوماليةوكالات:
قتل 4 أشخاص من حركة الشباب الصومالية المتمردة مصرعهم فى غارة جوية أمريكية بضواحى مقديشيو .
وكانت قيادة القوات الأمريكية في إفريقيا قد اوضحت فى بيان أصدرته بهذا الصددان الغارة استهدفت مواقع حركة الشباب ردا على استهدافهم لشركاء للقوات الامريكية، حسبما ذكرت شبكة "فوكس نيوز" الاخبارية الامريكية .
ونفى البيان سقوط أية مدنيين خلال هذه الغارة الامريكية .
كما صرحت القوات الامريكية انها قد نفذت 39 غارة جوية ضد عناصر الشباب منذ بداية العام الجارى ، حيث تسيطر الحركة على المناطق الريفية الواقعة وسط وجنوب الصومال .
شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 4 أشخاص من حركة الشباب فى غارة أمريكية بالصومال على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الوفد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الوفد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .