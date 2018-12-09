الكويت تؤكد إلغاء رخصة شركة الوطنية للطيران

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أكدت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت، على إلغاء رخصة المشغل الجوي للخطوط المدنية، عقب انتهاء مهلة الثلاث أشهر الممنوحة لتعديل أوضاعها التشغيلية والإدارية.
وقال المتحدث باسم الطيران المدني الكويتي سعد العتيبي، إن "الإدارة تدرجت في تطبيق إجراءاتها القانونية، إذ علقت رخصة الشركة لـ3أشهر من سبتمبر الماضي على خلفية حالات تأخير في رحلاتها وإلغاء عدد آخر خلال موسم الصيف الماضي".
وأضاف: "التعليق كان لإعطاء فرصة لتقوم الشركة بإدخال إصلاحات في عملياتها التشغيلية وتحسين خدماتها، إلا أنها لم تحقق
وشدد المسؤول الكويتي على أن الإجراء يأتي انطلاقا من مسؤولية "الطيران المدني"، في الحفاظ على حركة النقل الجوي وسلامة المسافرين وحقوقهم.
وتسلمت شركة "الوطنية"، وهي مساهمة كويتية عامة، شهادة "مشغل جوي" في يونيو الماضي، وسيرت رحلاتها إلى عدة جهات في الشرق الأوسط وأوروبا وإفريقيا وآسيا، ومقر عملياتها في الكويت العاصمة.
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