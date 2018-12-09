معطيات إسرائيلية: الانتفاضة الأولى أوقعت 223 قتيلاً

الخليج 365 | فريق التحرير

توافق هذه الأيام، الذكرى الـ31 للانتفاضة الأولى "انتفاضة الحجارة"، التي انطلقت عام 1987، واستمرّت عدة سنوات. نورد لكم هنا معطياتٍ من موسوعة صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، كان قد نشرها جيش الاحتلال عن هذه الانتفاضة ونتائجها، وتتعلق تحديدًا بالفترة ما بين 1987-1993.

ووفق المعطيات، فإن هذه السنوات السبعة شهدت 43 ألف و520 تظاهرة وحادثة رشق حجارة وزجاجات حارقة، إضافة إلى 940 هجومًا مسلحًا فلسطينيًا ضد أهداف للمستوطنين والجيش.

أسفرت هذه العمليات الفلسطينية عن مصرع 66 جنديًا، وإصابة 4918 آخرين، إضافة لمقتل 157 مستوطنًا، وإصابة 4195 آخرين.

في المقابل، فإن جيش الاحتلال تحدث في معطياته عن ارتقاء 985 شهيدًا خلال هذه الانتفاضة.

وفي تقرير سابق نشره الخليج 365 بعنوان: كيف تُجبر المقاومة الإسرائيليين على المفاوضات، أظهرت معطياتٌ رصدها موقعنا أنه بعد اندلاع الانتفاضة الأولى، طرأ انخفاض في مستوى رضا الإسرائيليين عن الوضع الاقتصادي، ثم وصل إلى أدنى درجاته في عام 1989. ففي الشهر الأول من عام 1988، كانت نسبة الإسرائيليين الذين يعتقدون أن الوضع الاقتصادي لـ إسرائيل جيد، 20%، بينما بلغ من يعتقدون عكس ذلك إلى 39%.

وعلى الرغم من تهديد وزير جيش الاحتلال إسحاق رابين أن يُنهي الانتفاضة و"يفرض الهدوء حتى لو كان ذلك مؤلمًا" وفق تعبيره، إلا أنه في شهر أيار/مايو من عام 1989، أعرب 9% فقط من الإسرائيليين عن اعتقادهم أن الوضع الاقتصادي جيد أو جيد جدًا، فيما أجاب 47% من المستطلعة آراؤهم أنهم يعتقدون أن وضع "إسرائيل" الاقتصادي ليس جيدًا، وبذلك يكون الفارق 38 نقطة.