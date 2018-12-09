كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبير سعودي: قطر حاولت شق الصف العربي والإسلامي.. وإبعادها حاليًا أفضل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الخبير الاستراتيجي السعودي، اللواء محمد القبيبان، إن غياب الحضور القطري على مستوى الحكام والاكتفاء بالتمثيل الوزاري في قمة مجلس التعاون الخليجي كان أفضل لدول المجلس، مؤكداً أن الجميع مازال يعاني حتى الآن من الجرح العميق الذي تسببت فيه قطر.

وأضاف القبيبان خلال لقاء له على فضائية الغد الاخبارية، مع الإعلامية هبة الغمراوي، أنه كان من الأفضل عدم حضور قطر حتى تعود إلى رشدها وتصلح علاقاتها مع دول المقاطعة العربية وتذعن للمطالب الخليجية، ورأى أن غيابها في الوقت الحالي هو الأفضل، خاصة أن الدوحة هي من عملت على خلق تلك التحديات، وإبعادها عن اللحمة الخليجية في الوقت الحالي هو من صالح دول مجلس التعاون.

وأوضح أن دول مجلس التعاون تغاضت في السابق عن الكثير من المشاكل، فتلك ليست المرة الأولى، إلا أن التصرف القطري وصل إلى حد التدخل في الشئون الداخلية للدول العربية والخليجية ودعم جماعات إرهابية وهو ما تطلب الوقوف ضده بشكل قوي، متابعاً أنه يجب التأكيد للشعب القطري أنهم أخواننا وأن المشكلة مع النظام الذي يحاول أن يجسد الفتنة بين الشعوب العربية وبين دول مجلس التعاون ويحاول شق الصف العربي والإسلامي.