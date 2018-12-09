كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب يجدد هجومه على كومي ويصفه بـ "الكاذب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هاجم دونالد ترامب مجدداً الأحد جيمس كومي ووصفه بانه "كاذب" بعد نشر مضمون جلسة استماع برلمانية للمدير السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي) الذي دافع عن عمله في التحقيق في شأن التدخل الروسي.

وكتب ترامب في تغريدة صباحية: "جيمس كومي ملك تسريب المعلومات يجب أن ينسب إليه الرقم القياسي للشخص الذي أدلى بأكبر حجم من الكذب في الكونجرس في يوم واحد". وأضاف: "جلسته الجمعة كانت كاذبة تماماً!".

واستمع أعضاء في لجنتين بمجلس النواب الجمعة في جلسة مغلقة إلى جيمس كومي لأكثر من 6 ساعات حول توليه تحقيقين خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 2016: "تحقيق حول شبهات التواطؤ بين موسكو وفريق حملة ترامب، وتحقيق طاول استخدام المرشحة الديموقراطية هيلاري كلينتون بريداً إلكترونياً خاصاً".

وترامب المستاء من سير التحقيقين، كان أقال كومي في مايو 2017، ما أدى إلى تعيين المدعي الخاص روبرت مولر لتولي ملف التدخلات الروسية.

وخلال جلسة الاستماع دافع كومي عن عمله مؤكداً أنه قدم دعماً كبيراً لمولر.

وقال كومي: "لدي إعجاب كبير بهذا الرجل" نافياً أي علاقة صداقة بينهما.

ورداً على تغريدات للرئيس أكد فيها أنهما قريبان، أضاف كومي: "لا أعرف رقم هاتفه (مولر) ولم أزره أبداً في منزله ولا أعرف أسماء أولاده".

ويبدو أن ترامب اطلع على مضمون هذه الجلسة لأنه أكد أن "المدير السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي جيمس كومي قال لمحققي مجلس النواب 245 مرة إنه لا يعرف ولا يتذكر أو إنه عاجز عن تذكر ما طلب منه".

وبحسب مضمون الجلسة الذي جاء في 235 صفحة، كشف كومي أن التحقيق الأولي للـ "أف بي آي" حول اتصالات بين فريق حملة ترامب وروسيا الذي أطلق في يوليو 2016 يتعلق بـ"4 أمريكيين".

وأضاف: "لم يكن المرشح بين الأمريكيين الأربعة" رافضاً كشف أسماء هؤلاء الأشخاص.

وأوضح كومي، أن فريق حملة ترامب "لم يكن خاضعاً للتحقيق" لكن "البعض كان".