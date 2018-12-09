كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران: سجن 30 شخصاً في جرائم اقتصادية لمدد تصل 20 عاماً والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ونقل موقع "ميزان" الإخباري عن المتحدث باسم السلطة القضائية، غلام حسين محسني اجئي، قوله إن محكمة أدانت 29 إيرانياً وأفغانياً واحداً يعمل في الصرف الأجنبي بتهمة الرشوة والابتزاز و"تخريب الاقتصاد".
وأضاف المتحدث، أن "المحكمة فرضت أيضاً غرامات على كثير من المدانين وأمرت بجلدهم وتجميد أجزاء من أصولهم التي حصلوا عليها بطرق غير مشروعة".
وقال المتحدث، إن "المحكمة العليا بالبلاد أيدت حكم الإعدام بحق رجل أعمال بتهمة جرائم اقتصادية وذلك بعد أسابيع من إعدام تاجرين آخرين في تهم مشابهة".
وفقد الريال الإيراني نحو 65% من قيمته خلال العام الجاري تحت تهديد العقوبات الأمريكية الجديدة في ظل الطلب الكبير على الدولار والذهب في السوق غير الرسمية من قبل الإيرانيين الذين يحاولون حماية مدخراتهم.
وارتفعت أيضاً بشدة تكاليف المعيشة مما فجر مظاهرات متفرقة ضد مساعي التربح والفساد.
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