كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس الفلسطيني: مقاطعة الإدارة الأمريكية مستمرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضاف عباس، "نحيي المقاومة السلميّة الشعبية في الخان الأحمر الفلسطيني"، متابعاً "نحن لا نؤمن بالحرب ولا بالصواريخ"، على حد تعبيره.
وأكد عباس، أن حماس جزء من الشعب الفلسطيني ولا يقبل وصفها بالإرهاب، في إشارة للجهود الدبلوماسية الفلسطينية التي أسهمت في إحباط قرار أمريكي ضد حماس في الأمم المتحدة.
وبدأ المجلس الاستشاري لحركة فتح، أول اجتماعاته في مدينة رام الله بالضفة الغربية، برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والذي يرأس حركة فتح أيضاً.
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