في أول تعليق له بعد إطلاق سراحه..لمجرد يشكر المتضامين معه ويعلن طَي صفحة الاعتقال بإعلان موعد عمل جديد

في أول تعليق له بعد إطلاق سراحه، عبر الفنان المغربي سعد لمجرد، عن شكره لكل المتضامنين معه، مدشنا عودته للساحة الفنية.

وقال “لمعلم”، في أول منشور له على صفحته بالانستغرام: “جزيل الشكر لكل من تضامن معي من فانز وإعلاميين وأصدقاء وفنانين، وعائلة لمجرد والركراري”، مرفقا التعليق بصورة له في مسبح.

وخص لمجرد، الذي غادر السجن، قبل ثلاثة أيام، بعد أدائه كفالة شكرًا خاصا لوالديه قائلا: “الوالدة والوالد الله يخليكم ليا…وتستمر الحياة”.

هذا وعبر الفنان المغربي عن طيه صفحة الاعتقال، بإعلان موعد طرح عمله الجديد، حيث قال في هذا الصدد: “كليب أغنيتي الجديدة سيطرح يوم 17 دجنبر، بعنوان: “بدك إيه”، وبالضبط على الساعة الثامنة بتوقيت المغرب”.

ودفع الفنان المغربي سعد لمجرد، مبلغ 75 مليون سنتيم كفالة للخروج من السجن، يوم الأربعاء الماضي.

الرقم كشفته صحيفة “لوبارسيان”، أول أمس الخميس، مؤكدة أنه، على الرغم من معانقة المجرد الحرية، سيظل تحت المراقبة القضائية، وفق شروط دقيقة.

وعلى صاحب أغنية “كازا بلانكا”، أن يظل في فرنسا، تحديدا في باريس، حيث توجد شقته، مع منعه من السفر خارج الجمهورية، كما يجب عليه أن يزور بشكل أسبوعي مركز الشرطة.

وأصدرت محكمة الاستئناف في “إيكس آن بروفانس” جنوب شرق فرنسا، قرارا بالإفراج عن المجرد، بعد اعتقاله احتياطيا منذ شتنبر الماضي.

ومن المنتظر أن يمثل لمجرد، بداية عام 2019، مرة أخرى أمام المحكمة الزجرية في العاصمة الفرنسية باريس، في جلسة جديدة لقضيته الأولى مع المشتكية لورا بريول.

وأسقط النائب العام الفرنسي، تهمة الاغتصاب عن النجم المغربي بخصوص قضيته الأولى مع “لورا برويل”، والاحتفاظ بتهمة الضرب والعنف الجسدي، في انتظار البت في هذا القرار من طرف المحكمة.