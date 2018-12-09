الوداد يحسم “الكلاسيكو” بهدف نظيف ويتصدر البطولة الاحترافية مؤقتا

حسم فريق الوداد البيضاوي “كلاسيكو” البطولة، وانتصر على الجيش الملكي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم الأحد، بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، برسم الجولة 11 من البطولة الاحترافية لكرة القدم.

كما كان منتظرا دخل الفريق الأحمر بقوة منذ الدقائق الأولى من عمر اللقاء، محاولا الوصول لمرمى الجيش مبكرا، غير أنه وجد دفاعا عسكريا منظما وحارسا يقضا، وفي الوقت الذي ظن فيه الجميع بأن النصف الأول سينتهي بالتعادل بدون أهداف، ظهر وليد الكرتي في الدقيقة 43 ووقع هدف التقدم، برأسية مركزة.

وفي الجولة الثانية، تحسن أداء الجيش الملكي كثيرا مقارنة مع النصف الأول، وحاول العودة في النتيجة، غير أن محاولاته لم تعرف طريقها للشباك، كما كان أصحاب الأرض قريبون جدا من إضافة الثاني، عبر مجموعة من الهجمات المضادة، غير أن ترسع المهاجمين حال دون ذلك، لتنتهي المباراة بانتصار الأحمر بثنائية.

وبهذا الانتصار، الخامس له هذا الموسم، صعد الفريق الاحمر للصدارة مؤقتا برصيد 17 نقطة،فيما حصد الجيش الملكي هزيمته الخامسة، محتلا المركز الأخير برصيد 9 نقاط.