الكونغو برازافيل تنفي رسميا عزمها الترشح لاستضافة “كان” 2019

نفت الكونغو-برازافيل على لسان وزير الرياضة، عزمها الترشح لاستضافة بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 في كرة القدم بدلا من الكاميرون، وذلك في تصريحات تناقض ما سبق لمسؤول في الاتحاد القاري أن أعلنه.

وكان كونستان عمري سليماني، أحد نواب رئيس الاتحاد الإفريقي أحمد أحمد، قد قال في تصريحات لإذاعة فرنسا الدولية “أر أف إي” الجمعة إن الكونغو تقدمت بترشيحها لاستضافة النسخة المقبلة من البطولة في أعقاب قرار الاتحاد القاري سحب التنظيم من الكاميرون.

الا أن وزير الرياضة الكونغولي أوغ نغويلونديليه قال في تصريحات للإذاعة نفسها السبت “نحن على بعد ستة أشهر من الموعد المقرر لبطولة الأمم الإفريقية، ولن يكون ممكنا بالنسبة إلينا تنظيمها بشكل لائق”.

أضاف “العكس هو الصحيح، الكونغو-برازافيل لن تكون مرشحة. هذا لن يكون ممكنا”، متابعا “لدينا أولويات أهم من تنظيم كأس الأمم الإفريقية”. وردا على سؤال لوكالة فرانس برس، رفض مسؤول في الاتحاد الكونغولي لكرة القدم التعليق على تصريحات الوزير.

وكان سليماني، النائب الثاني لرئيس الاتحاد الإفريقي، قد قال الجمعة إن الكونغو-برازافيل أبلغت المنظمة القارية كتابة بترشحها للاستضافة، متحدثا أيضا عن وجود “ترشيح ثان” لبلد لم يحدده.

وأعلن الاتحاد الإفريقي في 30 نونبر الماضي اثر اجتماع للجنته التنفيذية في العاصمة الغانية أكرا، سحب تنظيم بطولة أمم إفريقيا 2019 من الكاميرون على خلفية بطء انجاز التحضيرات والوضع الأمني المضطرب، وفتح باب الترشيح مجددا للدول الراغبة بذلك.

وأبدى الاتحاد القاري أمله في أن يحدد بحلول نهاية العام الحالي، مضيفا جديدا للبطولة المقررة إقامتها بين يونيو المقبلين. وفي حين تشير التقارير الصحافية الى أن المغرب وجنوب إفريقيا هما الأوفر حظا لنيل استضافة نسخة 2019، لم يعلن أي بلد حتى الآن ترشحه رسميا لتنظيم البطولة التي سيشارك فيها 24 منتخبا بدلا من 16.