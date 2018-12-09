“بعد صراع مرير مع “السرطان”.. وفاة عاشق الرجاء “عثمان

تلقى عشاق نادي الرجاء البيضاوي، مساء اليوم الأحد، خبرا حزينا، بعد أن فارق الشاب عثمان، المعروف بـ”عثمان الرجاوي” الحياة، عشية اليوم ، بعد صراع طويل ومرير مع مرض السرطان.
وقد تداول عشاق النادي الأخضر، في الساعات القليلة الماضية قصة الراحل الرجاي الشاب، وانتشرت قصته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما ارتفعت العديد من الدعوات المطالبة من الجماهير واللاعبين وإدارة النادي الأخضر، بتقديم مساعدات للراحل، الذي صارع طويلا مع مرض السرطان.
وكان لاعبو فريق الرجاء البيضاوي، قد سجلو شريط فيديو جماعي، يعبرون فيه عن تضامنهم الكبير مع عثمان في صراعه مع المرض، وهي البادرة التي لقيت استحسان العائلة الرجاوية، قبل أن تتلقى الخير الحزين مساء اليوم برحيله.
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