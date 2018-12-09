دالية الكرمل: مصرع شخص وإصابة آخرين بحادث طرق

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي بشير نسيب أبو حمود (46 عاما) من قرية دالية الكرمل مصرعه، وأصيب آخرون بجروح متفاوتة، في حادث طرق مروع وقع قرب القريو، مساء اليوم الأحد.

وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن الحادث وقع على مقطع شارع دالية الكرمل - إليكيم، بين 3 سيارات خصوصية.

وأصيب بالحادث أبو حمود بجروح خطيرة، فيما أصيب آخران بجروح متوسطة بالإضافة إلى إصابتين طفيفتين.

هذا ووصلت الطواقم الطبية إلى مكان الحادث وقدمت الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلتهم إلى مستشفى "رمبام" في مدينة حيفا.

وأعلنت الطواقم الطبية عن مصرع أبو حمود متأثرًا بجروحه الخطيرة.

ووصلت الشرطة إلى مكان الحادث، وقالت إنها باشرت التحقيق في الملابسات.