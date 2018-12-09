تونس: انطلاقُ الدورة الـ20 من أيام قرطاج المسرحية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - احتضن مسرح الأوبرا بمدينة الثقافة في تونس، أمس السبت، انطلاقة الدورة العشرين من أيام قرطاج المسرحية، بحضور عدد من المسرحيين العرب والأفارقة المشهورين، وفق ما أردت وكالة "رويترز" للأنباء.

وتأتي الدورة الجديدة تحت شعار (استنطاق ذاكرة المهرجان) إذ قدم مسرحيون تونسيون عرضا ارتجاليا يؤرخ لأهم محطات المسرح التونسي بعنوان: "مسرحيون تونسيون يتذكرون".

شعار المهرجان (نشطاء - تويتر) شعار المهرجان (نشطاء - تويتر)

وشارك في العرض الارتجالي رؤوف بن عمر وزهيرة بن عمار وجميلة الشيحي وعاطف بن حسين وعبد العزيز المحرزي ووحيدة الدريدي.

وقدّم مُشاركون بالمهرجان فقرات استعراضية وأدائية على مسرح الأوبرا، ليلة افتتاح المهرجان، في إضافة إلى عروض للسيرك والموسيقى بشارع الحبيب بورقيبة أشهر شوارع تونس العاصمة.

وقال وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين في كلمة الافتتاح إن احتفاء أيام قرطاج المسرحية بدورتها العشرين "هو حدث يبعث على الفخر".

بعض من كُرّموا في المهرجان (نشطاء - تويتر) بعض من كُرّموا في المهرجان (نشطاء - تويتر)

وأضاف زين العابدين: " لكنه (المهرجان) يطرح في الوقت نفسه التفكير الجدي في العديد من الإصلاحات التشريعية، والتنظيمية والمؤسساتية، إضافة إلى التنقيحات الضرورية في سياسة الدعم العمومي".

وكرم المهرجان مجموعة من الفنانين ممن أسهموا في إثراء الساحة المسرحية بأعمالهم وكتاباتهم وهم صباح بوزويتة ولطيفة القفصي ودليلة مفتاحي ومنصور الصغير وصابر الحامي وبحري الرحالي من تونس، وعبد الله راشد من الإمارات، وخالد الطريفي من الأردن، وحسن كوياتي من بوركينا فاسو، وكارول مولنكا كارامارا من رواندا.