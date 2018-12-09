مراسم في باريس لمناسبة الذكرى السنوية الأولى لوفاة جوني هاليداي

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - جوني هاليداي

بعد عام على وفاة المغني جوني هاليداي، شارك أكثر من ألف شخص من محبيه في مراسم تكريمية للفنان الراحل في كنيسة لامادلين في باريس في الموقع عينه الذي شهد التكريم الشعبي لنجم الروك الفرنسي العام الماضي.

وفي داخل الكنيسة، اجتمع أكثر من ألف شخص للمشاركة في القداس التأبيني للمغني فيما تعذر على مئات المحبين دخول الموقع نظرا للعدد المحدود من المقاعد وتجمهروا في محيط المعلم الباريسي الشهير.

وعبّر عدد كبير من الحاضرين من محبي جوني هاليداي لوكالة فرانس برس قبل انطلاق المراسم عن تأثرهم الكبير.

وقالت ماريا (65 عاما) حاملة وردة بيضاء بيدها "نشعر بالتأثر، هو كان كفرد من عائلتنا، كنا نحبه".

أما سيرج (59 عاما) الذي أتى للمناسبة من مدينة تولوز (جنوب غرب) فقال لوكالة فرانس برس "هذا يوم مهم جدا لنا، عددنا كبير وهذا له دلالات كثيرة. نحن هنا للصلاة من أجل نجمنا المحبوب، لم ننسه ولن ننساه أبدا".