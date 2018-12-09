المفاوض الاميركي مع الصين لا يعتزم تمديد الهدنة التجارية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة ارشيفية

لمح كبير المفاوضين الاميركيين المكلف إجراء مباحثات مع الصين الاحد، الى انه لا يعتزم تمديد هدنة التسعين يوما في الحرب التجارية بين البلدين والتي تم التوافق في شأنها الاسبوع الفائت بين الرئيس دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جينبينغ.

وقال روبرت لايتايزر ممثل الولايات المتحدة للتجارة عبر شبكة سي بي إس "في ما يعنيني، هناك مهلة محددة. حين بحثت الامر مع رئيس الولايات المتحدة، لم يتحدث عن تجاوز مهلة آذار/مارس، بل تحدث عن التوصل الى اتفاق خلال تسعين يوما".

واعتبر من جهة اخرى أن توقيف المديرة المالية في مجموعة هواوي الصينية لن يؤثر في شكل كبير على المفاوضات التجارية القائمة رغم احتجاج بكين الشديد ومطالبتها بالافراج عنها.