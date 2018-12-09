هجوم جديد لترامب على المدير السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - المدير السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي جيمس كومي

هاجم دونالد ترامب مجددا الأحد جيمس كومي ووصفه بانه "كاذب" بعد نشر مضمون جلسة استماع برلمانية للمدير السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي) الذي دافع عن عمله في التحقيق في شأن التدخل الروسي.

وكتب ترامب في تغريدة صباحية "جيمس كومي ملك تسريب المعلومات يجب أن ينسب اليه الرقم القياسي للشخص الذي أدلى باكبر حجم من الكذب في الكونغرس في يوم واحد". وأضاف "جلسته الجمعة كانت كاذبة تماما!".

واستمع أعضاء في لجنتين بمجلس النواب الجمعة إلى جيمس كومي لأكثر من ست ساعات حول توليه تحقيقين خلال الانتخابات الرئاسية الأميركية في 2016 : تحقيق حول شبهات التواطؤ بين موسكو وفريق حملة ترامب، وتحقيق طاول استخدام المرشحة الديموقراطية هيلاري كلينتون بريدا إلكترونيا خاصا.

وترامب المستاء من سير التحقيقين، كان أقال كومي في أيار/مايو 2017 ما أدى إلى تعيين المدعي الخاص روبرت مولر لتولي ملف التدخلات الروسية.

ويبدو أن ترامب اطلع على مضمون هذه الجلسة لأنه أكد أن "المدير السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي جيمس كومي قال لمحققي مجلس النواب 245 مرة إنه لا يعرف ولا يتذكر أو إنه عاجز عن تذكر ما طلب منه".

وبحسب مضمون الجلسة الذي جاء في 235 صفحة، كشف كومي أن التحقيق الأولي للأف بي آي حول اتصالات بين فريق حملة ترامب وروسيا الذي أطلق في تموز/يوليو 2016 يتعلق ب"أربعة أميركيين".

وأضاف "لم يكن المرشح بين الأميركيين الأربعة" رافضا كشف أسماء هؤلاء الأشخاص.

وأوضح كومي أن فريق حملة ترامب "لم يكن خاضعا للتحقيق" لكن "البعض كان".

ووجهت التهم في التحقيق الروسي إلى كل من بول مانوفورت المسؤول السابق عن حملة ترامب ومايكل كوهين محاميه السابق وجورج بابادوبولوس مستشاره الدبلوماسي السابق ومايكل فلين مستشاره للأمن القومي السابق ولكن لوقائع مختلفة.