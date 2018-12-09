انت الان تتابع خريطة مبدئية لرمضان 2019.. على ربيع يحافظ على بقائه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - (البقاء للأقوى) هذا المثل يتماشى مع إنتاج الدراما، بعد عاصفة تخفيض الميزانيات الموجه للأعمال الرمضانية، فمن سيبقى رغم شدة العاصفة؟ مؤشرات مبدئية لخروج العدل جروب.

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٠٩ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٨:٠٠ م

«رمضان 2019».. موسم صعب على الدراما المصرية، خاصة مع قرب انتهاء العام الحالي ومواقع التصوير، لم تشهد أى حالة نشاط مقارنة بالأعوام الماضية، فحتى الآن عدد المشاركين فى دراما رمضان 2019 ضعيف جد، في ظل مرور موسمين دراميين خلال العامين الماضيين مكتظين بالأعمال الدرامية، التي وصلت إلى 30 عملًا فى شهر واحد، ربما الصعوبة فى هذا الموسم الرمضاني المقبل تعود إلى الأزمة الإنتاجية التي تواجه بعض الشركات فى ظل تخفيض الميزانيات الموجه للمسلسلات، والمأزق الثاني هو تسويق العمل وعرضه على القنوات.

فهناك أعمال مؤجلة من رمضان الماضي ومصيرها مجهول؛ بسبب فشل تسويقها، لكن دعونا نحدد قائمة مبدئية بالمشاركين فى رمضان 2019، وفقًا للمعلن حتى الآن. 1- أحمد السقا .. «البريمو» هو اسم المسلسل الذى يعود به النجم أحمد السقا، إلى رمضان 2019 بعد غيابه العام الماضي، للمخرج محمد سامي، ويتناول العمل

فهناك أعمال مؤجلة من رمضان الماضي ومصيرها مجهول؛ بسبب فشل تسويقها، لكن دعونا نحدد قائمة مبدئية بالمشاركين فى رمضان 2019، وفقًا للمعلن حتى الآن. 1- أحمد السقا .. «البريمو» 1- أحمد السقا .. «البريمو» هو اسم المسلسل الذى يعود به النجم أحمد السقا، إلى رمضان 2019 بعد غيابه العام الماضي، للمخرج محمد سامي، ويتناول العمل قضية الثأر فى الصعيد، وهذا المشروع كان مؤجلا من العام الماضي بسبب انشغال (السقا) بتصوير فيلم «سري للغاية» مع المخرج ذاته، والمسلسل من إنتاج اللبنانى صادق الصباح. 2- على ربيع و«فكرة بمليون جنيه» 2- على ربيع و«فكرة بمليون جنيه» وجددت شركة سيدرز آرت برودكشن (صباح إخوان) للمنتج صادق الصباح، أيضًا تعاقدها مع نجم «مسرح مصر» على ربيع، لتقديم مسلسل «فكرة بمليون جنيه» فى رمضان 2019، يتولى الإخراج وائل إحسان، ويتناول المسلسل الجديد عالم الآثار، ويعد هذا هو البطولة الثالثة لـ«علي» فى الدراما التليفزيونية. 3- مي عز الدين.. «البرنسيسة بيسة» 3- مي عز الدين.. «البرنسيسة بيسة» فيما تعاقدت الفنانة مي عز الدين مع شركة «سينرجي» للمنتج تامر مرسي، على خوض سباق رمضان 2019 بـ«البرنسيسة بيسة» تأليف مصطفى عمر وفاروق هاشم وإخراج أكرم فريد. 4- مصطفى شعبان فى «بيت راضي» 4- مصطفى شعبان فى «بيت راضي» أما التعاقد الثاني للمنتج تامر مرسي جاء مع الفنان مصطفي شعبان من خلال مسلسل «بيت راضي»، الذي يتولى كتابته السيناريست محمد السيد بشير بعد التعاون المثمر فى «أيوب»، المسلسل من إخراج أحمد صالح. 5- أمير كرارة و«كلبش» للمرة التالتة 5- أمير كرارة و«كلبش» للمرة التالتة يواصل الفنان أمير كرارة استغلال نجاح مسلسل «كلبش»، حيث تعاقد مع شركة «سينرجي» على تقديم الجزء الثالث من «كلبش» بالتعاون مع السيناريست باهر دويدار والمخرج بيتر ميمي، ويشهد الجزء الجديد انضمام عدد كبير من الفنانين، من بينهم: هشام سليم وأحمد العوضي ويسرا اللوزي. 6- عادل إمام 6- عادل إمام فيما جدد الفنان عادل إمام تعاقده مع شركة «ماجنوم» للمنتجين هشام تحسين ورامى إمام، لخوض سباق رمضان 2019، وحصلت شركة «إعلام المصريين» على حق عرض المسلسل فى رمضان 2019 على قناة ON E، ومن المقرر أن يتم تحديد القناة العربية الناقلة للمسلسل فى الوطن العربي خلال الفترة المقبلة. 7- ياسمين عبد العزيز.. «الملكة» 7- ياسمين عبد العزيز.. «الملكة» وتعود الفنانة ياسمين عبد العزيز إلى رمضان 2019 برعاية شركة «سينرجي» للمنتج تامر مرسي، بمسلسل «الملكة» الذي تولى كتابته مؤلفي مسلسل «عوالم خفية» أمين جمال ومحمود حمدان ومحمد محرز، للمخرج حسام على. 8- ياسر جلال فى «لمس أكتاف» 8- ياسر جلال فى «لمس أكتاف» تعاقد الفنان ياسر جلال مع شركة «بى لينك» للمنتج محمد مميش، على بطولة مسلسل «لمس أكتاف» ليخوض به سباق رمضان 2019، واستقر على حسين المنباوى ليكون مخرج هذا العمل. 9- دنيا سمير غانم 9- دنيا سمير غانم كما تعود الفنانة دنيا سمير غانم إلى دراما رمضان 2019، وقد أعلنت ذلك من خلال حسابها «إنستجرام»، وظهرت خلالها مع المنتج هشام جمال والسيناريست أيمن وتار، معلنة بدء كتابة حلقات مسلسلها الجديد، وحصل المنتج تامر مرسي على حق عرض المسلسل خلال موسم رمضان المقبل. 10- محمد إمام و«هوجان» 10- محمد إمام و«هوجان» مؤخرا تعاقد شركة «سينرجي» مع محمد إمام وكريم محمود عبد العزيز، على بطولة مسلسل «هوجان» من أجل خوض سباق رمضان 2019، هو من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل. 11- محمد رمضان فى «زلزال» 11- محمد رمضان فى «زلزال» «زالزال» هو اسم المسلسل الذي يخوض به النجم محمد رمضان سباق رمضان 2019، بالتعاون مع المخرج إبراهيم فخر والمنتج تامر مرسي. هذه القائمة ليست النهاية، فبين لحظة والثانية يتوقف مسلسل، ويخرج من السباق، وهذا يستمر حتى قبل ساعات من انطلاق الموسم.

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