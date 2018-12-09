انت الان تتابع الرياض تطلب «المعلومات التركية» لدعم تحقيقات خاشقجي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - ٠٩ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٧:٣٨ م

قال وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، إن بلاده تستكمل التحقيقات بشأن مقتل الصحفي جمال خاشقجي، مؤكدا أن الرياض منفتحة على الأدلة التي يمكن أن تقدمها أي دولة. وأضاف الجبير، خلال مؤتمر صحفي أقيم بالرياض في ختام القمة الخليجية، اليوم الأحد: "على تركيا أن تقدم المعلومات التي طلبناها لدعم تحقيقاتنا". واستضافت السعودية، اليوم الأحد، الدورة الـ39 لمجلس التعاون الخليجي، التي تعقد في أجواء أزمات متنوعة منها الخلاف مع قطر والحرب في اليمن، بالإضافة إلى مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في أسطنبول.

وأكد الجبير أنه "من الضروري ألا تؤثر أزمة قطر على عمل دول مجلس التعاون الخليجي"، مضيفا أن "الأشقاء في قطر يعلمون ما المطلوب منهم للعودة كعضو فعال في مجلس التعاون". ويشارك في القمة ملك البحرين حمد بن عيسى، أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، فيما يترأس وفد الإمارات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب