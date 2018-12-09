انت الان تتابع الجلسة الختامية لمنتدى إفريقيا 2018 (بث مباشر) ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - ٠٩ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٧:١١ م

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الجلسة الختامية لمنتدى إفريقيا 2018، الذي انطلقت فعالياته، أمس السبت، والذي تنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، في مدينة شرم الشيخ، بالتعاون مع الوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة لمنظمة الكوميسا، في نسخته الثالثة، تحت عنوان "القيادة الجريئة والالتزام الجماعي وتعزيز الاستثمارات البينية الإفريقية". ويعقد المؤتمر تحت رعاية الرئيس السيسي، بحضور عدد من رؤساء دول وحكومات ووزراء من مختلف الدول الإفريقية، و2000 شخص من ممثلين عن شركاء مصر في التنمية ورجال الأعمال.

كما يحضر مستثمرون وشخصيات رفيعة المستوى من مجال الأعمال من المصريين والأفارقة، وجميع أنحاء العالم بهدف تحفيز الاستثمار في القارة الإفريقية. وكان الرئيس السيسي، قال في مداخلة خلال جلسة نقاشية بشأن دعم الاستثمارات الإفريقية بعنوان (القيادة القوية والالتزام الجماعي)، على هامش منتدى إفريقيا 2018، اليوم،