الجلسة الختامية لمنتدى إفريقيا 2018 (بث مباشر)

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - ٠٩ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٧:١١ م
يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الجلسة الختامية لمنتدى إفريقيا 2018، الذي انطلقت فعالياته، أمس السبت، والذي تنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، في مدينة شرم الشيخ، بالتعاون مع الوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة لمنظمة الكوميسا، في نسخته الثالثة، تحت عنوان "القيادة الجريئة والالتزام الجماعي وتعزيز الاستثمارات البينية الإفريقية". ويعقد المؤتمر تحت رعاية الرئيس السيسي، بحضور عدد من رؤساء دول وحكومات ووزراء من مختلف الدول الإفريقية، و2000 شخص من ممثلين عن شركاء مصر في التنمية ورجال الأعمال.
كما يحضر مستثمرون وشخصيات رفيعة المستوى من مجال الأعمال من المصريين والأفارقة، وجميع أنحاء العالم بهدف تحفيز الاستثمار في القارة الإفريقية. وكان الرئيس السيسي، قال في مداخلة خلال جلسة نقاشية بشأن دعم الاستثمارات الإفريقية بعنوان (القيادة القوية والالتزام الجماعي)، على هامش منتدى إفريقيا 2018، اليوم،
كما يحضر مستثمرون وشخصيات رفيعة المستوى من مجال الأعمال من المصريين والأفارقة، وجميع أنحاء العالم بهدف تحفيز الاستثمار في القارة الإفريقية.
وكان الرئيس السيسي، قال في مداخلة خلال جلسة نقاشية بشأن دعم الاستثمارات الإفريقية بعنوان (القيادة القوية والالتزام الجماعي)، على هامش منتدى إفريقيا 2018، اليوم، إن مصر وإفريقيا تواجهان تحدي الوقت "الزمن"، لتحقيق معدلات نمو متسارعة.
وأعرب السيسي عن ترحيبه وشكره لجميع الجهود والمساهمات التي تمت خلال جلسة اليوم، قائلا: "إنني أريد الحديث عن التحدي الذي نراه في مصر وأفريقيا وهو تحدي الوقت، هل معدلات العمل التي نتعامل بها داخل بلادنا هي معدلات مناسبة أم لا ؟".
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