مريم أوزرلي في مصر.. فيلم وبرنامج ووصلة رقص

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:عبد الفتاح العجمي ٠٩ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٧:٠٠ م

مريم أوزرلي ومحمد إمام

زيارة الممثلة التركية مريم أوزرلي، الشهيرة بـ"السلطانة هيام"، لمصر، حملت الكثير من المفاجآت، الأولى تكشفها "التحرير"، فبعد أن نشر الفنان محمد إمام، صورا له معها من موقع تصوير فيلمه الجديد "لص بغداد"، وعلَّق قائلًا: "سعيد بزيارة صديقتي مريم أوزرلي لي أثناء تصوير الفيلم"، في حين أن حقيقة الأمر، أن النجمة التركية تشاركه بطولة فيلمه وإلى جانبهما المصرية ياسمين رئيس، إلا أن أسرة الفيلم تتكتم على الخبر ليكون فيما بعد أداة جذب للعمل وقت اقتراب طرحه بدور العرض. وكان محمد إمام قد أشار في تدوينة سابقة له، أن بطلة فيلمه الثانية ستكون أول مرة تمثل في مصر.

علِمت "التحرير" أيضًا أن النجمة التركية أجرت حوارًا مؤخرًا مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، في برنامجها "صاحبة السعادة"، الذي يُذاع عبر فضائية DMC. وحضرت أوزرلي، حفلًا خاصًا لصالح مجوهرات ديما، والتقت خلاله عددًا من النجوم، منهم الفنانة الاستعراضية دينا، التي شاركت فيديو لها معها وهي تعلمها فن الرقص