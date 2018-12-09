انت الان تتابع وفاة المنتج الفني أحمد السيد مدير المسرح الكوميدي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:عبد الفتاح العجمي ٠٩ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٦:٣١ م

توفى المنتج الفني أحمد السيد، مدير فرقة المسرح الكوميدي، مساء اليوم الأحد، بعد صراع طويل مع المرض، حيث كان تعرض لوعكة صحية في أغسطس الماضي، دخل على إثرها في غيوبة كبدية داخل غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة، استمرت حتى رحيله، وحتى الآن لم يحدد ميعاد الجنازة والعزاء. وحرص الكثيرون من محبيه على نعيه عبر حساباتهم في شبكات التواصل الاجتماعي، ومن بينهم عزوز عادل عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، والمستشار الإعلامي عبد الجليل حسن، وغيرهما.

فيما نعته رابطة إدارة الإنتاج الفني في مصر، عبر صفحتها الرسمية بـ"فيسبوك"، وكتبت: "ببالغ الأسى والحزن وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، نتقدم بأحر التعازي وصادق المواساة بوفاة الزميل المنتج أحمد السيد، تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله الصبر". تخرج الرحل أحمد السيد في المعهد العالي