الشليمي يقدم توضيحاً حول عمل تنظيم الإخوان في 6 سطور

الخليج 365 - الكويت وصف الخبير الاستراتيجي والمحلل الكويتي الدكتور فهد الشليمي تنظيم الإخوان المسلمين بأنه دولة داخل الدولة وقدم توضيحاً من 6 سطور. جاء ذلك في تغريدة بحسابه على موقع تويتر تضمنت الرد على من يتحدث عن قوة التنظيم. وقال الشليمي "يقولون عن تنظيم الإخونجية انهم اقوياء: 1. أقول إنهم دولة داخل دوله 2 . لديهم العديد من المؤسسات المالية 3 . تساعدهم مؤسسات مصرفية في دول تتبع تنظيمهم العالمي 4 . بعضهم من عائلات تجارية متوسطة 5 . لهم علاقات بدولة تدعم تنظيمهم 6 . يفضلون الوافد الموالي على الكويتي الوطني

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