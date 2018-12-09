الجبير: المواقف التي تبنتها قطر تسيئ للمجلس ولدوله

أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، مساء اليوم الأحد، أن "المشاكل التي تحصل بين دول الخليج يجب حلها داخل البيت الخليجي".

وأضاف الجبير في مؤتمر صحفي - رصده "الخليج 365" - "قادة مجلس التعاون حريصون على تفعيل دور هذا المجلس ومكانته".

وبين الجبير انه "من الضروري ألا تؤثر أزمة قطر سلبيا على عمل مجلس التعاون".

وبشأن قضية الصحفي جمال خاشقجي، قال" السعودية تستكمل التحقيقات بشأن مقتل خاشقجي ونحن متفتحون على أي أدلة تملكها أي دولة للمساعدة في تحقيقاتنا".

وشدد أن "على تركيا أن تقدم لنا المعلومات التي طلبناها لدعم تحقيقاتنا.

ولفت إلى أن" المواقف التي تبنتها قطر تسيئ للمجلس ولدوله"، مضيفا "عدم دعم التطرف والإرهاب وإيواء الداعمين للإرهاب ومبدأ سيادة الدول مواضيع غير قابلة للتفاوض وعلى قطر الإستجابة لذلك".

ندعم الحريري في تشكيل حكومة لبنانية ونرفض دور إيران التخريبي ودور حزب الله.