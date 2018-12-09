شكرا لقرائتكم خبر 12 قائمة للانتهاكات الإيرانية تشمل الشنق والجلد وبتر الأعضاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أماني يماني - مكة المكرمة

كشف تقرير صادر عن لجنة مراقبة حقوق الإنسان بإيران عن الانتهاكات الإيرانية، والاضطهاد الذي يتعرض له المعارضون من شنق وجلد وبتر الأعضاء، وأكد «أن الناس في إيران محرومون من حقوقهم الأساسية التي تكفلها لهم المواثيق الدولية.. وأن نظام الملالي مستمر في انتهاكاته الفظيعة لحقوق الإنسان».

وأكد أن أجهزة القضاء والأمن الإيرانية تشن حملة قمع ممنهج ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، والمحامين، ونشطاء حقوق المرأة والحقوق المدنية، والمدرسين والناشطين في مجال العمل، والطلاب والصحفيين ونشطاء الإعلام عبر الانترنت في تجاهل صارخ للمعايير الدولية والمحلية.

وقدم التقرير عددا من الأرقام التي تدين النظام الإيراني في عام 2018 عبر 12 قسما مختلفا، وشدد على أن الأرقام المذكورة جمعت من مصادر رسمية أو غير حكومية موثوق بها داخل إيران، وقال إنهم خاطروا بحياتهم للحصول على البيانات في ظل انعدام الشفافية والرقابة من جانب النظام الإيراني وغياب الحريات.

01 حرية التعبير

• قتل 50 متظاهرا برصاص قوات الأمن.

• احتجاز 8000 شخص على الأقل بحلول نهاية الأسبوع الثاني من الاحتجاجات.

• حرمان المعتقلين من الحصول على تمثيل قانوني.

• وفاة 12 سجينا في الحجز في ظروف مريبة.

02 التعذيب وسوء المعاملة

• واجه كثيرون سوء المعاملة، مثل الحبس الانفرادي وربطهم في أعمدة في الطقس شديد البرودة أو الحرارة، وضربهم بالكابلات، وتعذيبهم جنسيا.

• الاستخدام الشائع للضغط الجسدي أو العقلي على السجناء لإكراههم على الإدلاء باعترافات كاذبة.

• استخدام طرق، مثل الحرق والصعق بالصدمات الكهربائية والتعذيب الدوائي والحرمان من النوم.

• حرم السجناء السياسيون من الرعاية الطبية، وواجهوا اتهامات جنائية جديدة انتقامية.

03 عقوبات قاسية

• تلقى 110 أشخاص عقوبة الجلد.

• أبلغ عن حالة واحدة على الأقل من بتر اليد.

• تم جلد 11 شخصا.

04 محاكمات غير عادلة

• تنتزع المحاكم الإيرانية الاعترافات تحت التعذيب.

• يتعرض المتهمون لعقوبة الإعدام.

• منع عدد كبير من السجناء من الاستعانة بخدمات المحاميين.

• يعين القضاة على أساس آرائهم السياسية وعلاقاتهم مع هيئات الاستخبارات.

05 عقوبة الإعدام

• إعدام 285 شخصا.

• إعدام 11 شخصا علنا.

• إعدام 10 سجناء سياسيين.

• إعدام 4 نساء.

• إعدام 6 قصر.

06 حرية الدين والمعتقد

• اعتقل نحو 72 بهائيا، وحرمان 69 من التعليم، كما أغلقت 18 شركة مملوكة لهم.

• يواجه المسيحيون تهما زائفة تصل إلى السجن أكثر من 10 سنوات.

• اعتقل عدد من الصوفية وتعرضوا للاعتداء والسجن.

• القبض على 600 شخص من الدراويش.

07 السجون

يعاني المساجين من سوء المعاملة والإجحاف والاكتظاظ المزمن، ويتعرض السجناء للضرب والحرمان من الرعاية الطبية. ومن أهم السجون التي أوردها التقرير:

• سجن ايفين: الماء الحار والمحدود بشدة، والتهوية السيئة، وتفشي الصراصير والفئران، ويجبر السجناء على النوم على الأرض خلال أشهر الشتاء الباردة.

• سجن رجائي شهر: لا توجد مياه ويمكن للسجناء استخدام الحمام لساعات محدودة وبالماء البارد فقط، يواجه السجناء وعائلاتهم معاملة مهينة خلال الزيارات من خلال عمليات البحث الجسدية المسيئة.

• سجن طهران الكبير: يوجد مرحاض واحد لكل 170 سجينا. وينتشر القراد والقمل ويجب على السجناء الاستحمام باستخدام جرة مياه واحدة.

• سجن ديزيل آباد في كرمانشاه: يحصل السجناء على الهواء النقي لمدة نصف ساعة فقط، وتفتقر الزنزانات إلى أي شكل من أشكال التهوية أو السخانات أو نظام التبريد.

• سجن الكرج المركزي: تبلغ مساحة الغرفة 20 م2، وتضم 45 نزيلا باستخدام أسرة بطابقين من 3 مستويات، وجودة الغذاء منخفضة جدا.

08 اضطهاد الأقليات

• العرب: قمع الأقلية الأحوازية واعتقال 700 شخص في محافظة خوزستان.

• الأتراك: احتجزت السلطات 120 أذربيجيا في شهري يوليو وأغسطس.

• البلوش: يبلغ عدد الأقلية البلوشية في إيران ما بين مليون وأربعة ملايين شخص، يعيشون فقرا مضجعا.

• الأكراد: قتل ما لا يقل عن 81 حمالا كرديا، واعتقل 30 كرديا خلال الاحتجاجات.

09 التمييز ضد النساء

• تتعرض النساء للكثير من التمييز وعدم المساواة في الطلاق والتوظيف والميراث والقانون الجنائي والأسري.

• صنف التقرير العالمي حول الفجوة بين الجنسين لعام 2017، إيران في المرتبة 140 من بين 144 دولة.

• لا يسمح للمرأة بالعمل إلا في مكان منفصل تماما عن الرجل.

10 الاتجار بالبشر

• تأتي إيران ضمن العشر الأوائل في مؤشر العبودية العالمي لعام 2018.

• صنفت الخارجية الأمريكية النظام الإيراني في المستوى الثالث للبلدان المتورطة في الاتجار بالبشر.

• تجنيد قسري لفتيان أفغان لا تتجاوز أعمارهم 13 سنة يقيمون في إيران للقتال من أجل الميليشيات التي تدعمها.

11 معاملة غير إنسانية للسجناء

• يعمل 350 من هؤلاء السجناء حاليا على طريق سريع يمتد إلى الشمال من طهران بغير أجر.

• الحبس الانفرادي لأجل غير مسمى.

• سوء التغذية، والحرمان من الزيارات العائلية.

• الحرمان من العلاج.

• عدم وجود الإجراءات القانونية الواجبة.

12 قمع الناشطين

• القمع السياسي للمحامين، ونشطاء حقوق المرأة والحقوق المدنية، والمعلمين والناشطين في مجال العمل، والطلاب والصحفيين ونشطاء الإعلام وغيرهم.

• خلال عام 2018، ألقت السلطات الإيرانية القبض على سبعة محامين لحقوق الإنسان، و150 ناشطا طلابيا، و55 من نشطاء البيئة وغيرهم من نشطاء المجتمع المدني.

• وجهت إليهم اتهامات بجرائم أمنية وطنية غامضة. تم توجيه الاتهام إلى خمسة من رجال البيئة في إيران بجرائم الأمن القومي التي يعاقب عليها بالإعدام.