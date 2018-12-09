شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. على عبد العال يلتقى لجنة المرأة ذات الإعاقة بالقومى للمرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، لجنة المرأة ذات الإعاقة بالقومى للمرأة وأعضاء مجلس إدارة المجلس وفروع المجلس بالمحافظات وعضوات مقعد الإعاقة بالقومى للمرأة وأبناء جمعية التقدم لذوى التوحد وأبناء جمعية كاريتاس مصر.

وأحيا مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال، اليوم العالمى للأشخاص ذوى الإعاقة، حيث حضر الجلسة مجموعة من الأشخاص ذوى الإعاقة وجلسوا بشرفات قاعة الجلسة العامة.

وأوضح عبد العال، أن مجلس النواب الحالى كان مدركا لحقيقة هذا الأمر وأقر فى دور الانعقاد الماضى القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، والذى تناول الكثير من الحقوق التى كفلها الدستور لهم.