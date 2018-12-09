متحدث عسكري في صنعاء: التحالف يصعد المواجهات تزامنا مع مشاورات السلام

أكد المتحدث الرسمي باسم ​القوات​ المسلحة في ​صنعاء​ المتحالفة مع حركة "أنصار الله" العميد يحيى سريع، في بيان، أن "​التحالف العربي​ الذي تقوده ​السعودية​ يتجه نحو التصعيد بعيدا عن مشاورات السلام".

ولفت سريع إلى أن "طيران العدوان شن اليوم 15 غارة على نهم والساحل الغربي وصعدة بالتزامن مع قصف مدفعي وصاروخي وتعزيزات من المنافقين إلى عدد من الجبهات"، مشيراً إلى أن "مرتزقة العدوان في نهم بمحافظة صنعاء زحفوا منذ الصباح الباكر باتجاه مواقع قواتنا في التباب السود بالضبوعة وقاموا بمحاولة تسلل باتجاه التباب السود، يساندهم قصف مدفعي وصاروخي كثيف حيث تصدى لهم مقاتلينا ولقي العشرات منهم مصرعهم وجرح آخرين".

وأوضح العميد سريع أن "العدو نفذ خلال الستة الأيام الماضية 13 محاولة زحف فاشلة على مواقعنا في مديرية نهم، وتكبد المرتزقة خسائر فادحة، والمعلومات تؤكد أن 455 قتيلا ومصابا من سقطوا من العدو استقبلتهم مستشفيات مأرب والمستشفيات الميدانية في نهم، بينما لم يستطيعوا انتشال عشرات الجثث أثناء فرارهم".